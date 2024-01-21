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Экс-тренер сборной России призвал Чалова не уходить из ЦСКА

Тренер Игнатьев призвал Чалова не уходить из ЦСКА

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РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему ЦСКА Федору Чалову, которым активно интересуются турецкие клубы, пока не стоит принимать решение о трансфере.

По его словам, ЦСКА никак не выглядит хуже турецких клубов.

«То, что лучше, может только Федор сам для себя определить. Можно долго рассуждать и размышлять, но это будут наши размышления, а не его. А только его выбор будет самым правильным и взвешенным. Я бы, например, не стал уходить из армейского клуба в турецкий футбол, а стал бы ожидать предложения, как Головин или Кузяев. Предложения, которое сможет увеличить футбольные познания, поможет взглянуть на футбол под другим углом. ЦСКА не хуже любой турецкой команды, поэтому я бы дождался момента и сменил бы дислокацию на более престижный чемпионат», — заявил Игнатьев.

18 декабря 2023 года турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин дал совет Федору Чалову.

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