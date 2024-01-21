ЦСКА вслед за «Зенитом» разгромил своего первого соперника в 2024 году

Московский ЦСКА одержал победу в товарищеском матче против оманского «Сохара» на тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 4:1.

Уже на пятой минуте матча Антон Заболотный открыл счет. На 13-й минуте Иван Обляков увеличил преимущество своей команды, а в середине первого тайма оформил дубль. На 31-й минуте полузащитник мог стать автором хет-трика, но забитый мяч был записан как автогол игрока «Сохара».

После перерыва оманцы смогли отыграть один мяч. Отличился Джухар Мохсин.

Этот матч стал для москвичей первым на тренировочных сборах в ОАЭ. 25 января подопечные Владимира Федотова сыграют с московским «Торпедо».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). ЦСКА делит с казанским «Рубином» седьмую строчку. У команд по 28 набранных очков.

3 марта ЦСКА примет «Оренбург» в рамках 19-го тура РПЛ.

Ранее «Зенит» забил пять мячей в первой игре 2024 года.