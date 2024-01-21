«Локомотив» разгромил одного из лидеров «Востока» в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал разгромную победу над омским «Авангардом» со счетом 4:1.

Ярославцы открыли счет в матче в середине второго периода. Отличился Павел Красковский. Перед уходом на перерыв Иван Чехович сделал счет 2:0.

После перерыва Рид Буше смог отыграть одну шайбу. На 58-й минуте Иван Чехович оформил дубль, а через 30 секунд Рушан Рафиков отправил шайбу в пустые ворота.

После 53 матчей «Локомотив», набрав 76 очков, продолжает лидировать в Западной конференции. На два очка меньше у московского «Динамо», на четыре — у петербургского СКА. «Авангард» после этого поражения остался на второй строчке Восточной конференции (75 очков). Лидирует по-прежнему «Металлург», имеющий на три очка больше.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Салавата Юлаева» установил исторический рекорд КХЛ.