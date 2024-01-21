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Экс-тренер «Спартака» дал совет Чалову

Тренер Гладилин заявил, что Чалов обладает европейским опытом

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Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающему Федору Чалову, которым активно интересуются турецкие клубы, надо самому принять решение о будущем.

По его словам, в Турции можно будет бороться за выход в еврокубковые турниры.

«Турция, конечно, не входит в топ-5 лиг. Но если у игроков есть желание попробовать себя в Европе, в сильных чемпионатах, побороться за еврокубки, то это вполне нормально. Чалову нужно самому принимать решение, тем более европейский опыт у него уже есть», — заявил Гладилин.

18 декабря 2023 года турецкая газета Takagazete сообщила о личном интересе главного тренера «Трабзонспора» Абдуллы Авджи к Федору Чалову. 19 декабря прошлого года стало известно об интересе к россиянину со стороны «Марселя».

Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. ЦСКА после 18 туров набрал 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зениту» не хватает российских игроков.

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