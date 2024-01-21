Тренер Игнатьев объяснил, почему Круговой ушел из «Зенита» в ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что защитник Данил Круговой принял решение перебраться в московский ЦСКА из «Зенита» для получения большего дохода игрового времени.

«Футболисты так устроены, что в самосознании первичен футбол — зарплата и прочие привилегии всегда будут на втором плане. Как только футболист не получает достаточного количества игрового времени, он перестает получать удовольствие и начинает тосковать, и зарплата в конечном итоге не особо в радость. Думаю, что Круговой в последнее время в «Зените» не испытывал радости от футбола, отчего и принял решение уйти в ЦСКА», — заявил Игнатьев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

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