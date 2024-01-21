Тренера «Спартака» Абаскаля назвали хромой уткой

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у Гильерма Абаскаля стало меньше авторитета у футболистов. Об этом она заявила Metaratings.

«Вопрос к тем, кто довел это количество до 30 игроков, к тем, кто позволил это сделать, а сейчас высказывает недовольство и рассказывает про план Б, хотя должен быть и В, и С и даже Х. Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», — сказала Салихова.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

По ходу сезона в СМИ не раз появлялась информация об уходе специалиста в другой клуб.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Широков предложил кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке».