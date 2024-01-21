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Во время марафона умер бегун, еще свыше 800 получили травмы

В Гонконге во время марафона умер 30-летний бегун, еще более 800 получили травмы

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Shutterstock

Один спортсмен умер, еще 842 получили травмы различной степени тяжести во время марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге. Об этом сообщает RTHK.

Соревнования прошли утром 21 января. По информации радиостанции, около 13:15 по местному времени (08:15 мск) полиция получила сообщение о том, что после марафона один из участников в возрасте около 30 лет потерял сознание на платформе станции метро. Его доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, но он скончался. Детали устанавливаются.

Во время и после соревнований за помощью обратились 842 спортсмена, пострадавших в основном от растяжений и ушибов. 34 бегуна отправили в больницу, один из которых находится в критическом состоянии и четверо — в тяжелом.

Один из участников потерял сознание на финише 10‑километровой дистанции. Он пережил остановку сердца, но его удалось спасти. Состояние мужчины улучшается.

У мужчин победителем марафон стал кениец Андерсон Серой. Его результат — 2 часа 12 минут 50 секунд. Победителем у женщин стала представительница Эфиопии Медина Армино, с результатом 2 часа 28 минут 47 секунд.

Ранее чемпион-легкоатлет раскрыл главную причину травм во время бега.

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