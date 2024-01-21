Российский теннисист разгромно проиграл и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

В матче четвертого круга россиянин, посеянный под 15-м номером, уступил представителю Италии Яннику Синнеру (4-й номер посева) со счетом 4:6, 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

В матче за выход в полуфинал первого в сезоне турнира Большого шлема Синнер сыграет против победителя встречи между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Алексом де Минором.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 27-летний Хачанов занимает 15-е место, 22-летний Синнер занимает четвертую строчку рейтинга.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

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