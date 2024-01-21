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Милохину выпустили кровь

Блогер Милохин прошел процедуру кровопускания перед боем с Аджмалом Ханом

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Телеграм-канал «Даня Милохин»

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин рассказал в своем Telegram-канале о процедуре выпускания крови, которую он прошел.

«Сейчас покажу, что мне сделали сегодня. Если что, это называется хиджама. Выпускается ненужная, плохая кровь.

Прямо сейчас я после процедуры. Всем советую, очень расслабляет. Особенно если вы занимаетесь жестко спортом, для вас это полезно. Не пугайтесь, это не очень больно», — сказал Милохин.

Даня Милохин проведет свой первый бой с Аджмалом Ханом, у которого 3,5 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Поединок состоится 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Милохин ранее участвовал в шоу «Ледниковый период». Он катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей.

25 октября 2022 года Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. 8 сентября 2023 года он вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны России с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября появилась информация, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее бывший чемпион мира по боксу оскорбил Даню Милохина.

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