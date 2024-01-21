Тренер Фонсека: слова Роналду не заслуживают моего ответа

Главный тренер французского «Лилля» Паулу Фонсека не стал отвечать футболисту саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше чемпионата Франции, передает RMC Sport.

«Если он чувствует себя счастливым в Саудовской Аравии, я рад за него. Есть вещи, которые не заслуживают моего ответа. Я думаю, умные люди поймут, почему он сделал это заявление», — сказал Фонсека.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году. Всего в его активе более 200 матчей за национальную команду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду рассказал, когда закончит карьеру.