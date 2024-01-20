В Испании заявили, что Абаскаль станет главным тренером «Кадиса»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис». Об этом сообщает журналист COPE Cadiz Рубен Лопес в соцсети X.

По его данным, именно испанский специалист будет следующим главным тренером «Кадиса», который остался без главного тренера после отставки Серхио Гонсалеса.

Абаскаль уже работал в «Кадисе» в сезоне-2018/2019, занимая должность заместителя технического секретаря.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

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