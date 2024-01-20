Отец украинской теннисистки назвал большой ошибкой рукопожатие с россиянкой

Констанстин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, заявил, что рукопожатие дочери с россиянкой Владой Минчевой было ошибкой. Его слова передает сайт Федерации тенниса Украины.

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях. Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России.

Безусловно, это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», – заявил отец спортсменки.

Встреча между соперницами на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее в Госдуме заявили, что Елизавету Котляр загнобят за рукопожатие с россиянкой.