Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Отец украинской теннисистки назвал большой ошибкой рукопожатие с россиянкой

Отец украинки Котляр объяснил эмоциями рукопожатие дочери с россиянкой Минчевой

close
100%
Edgar Su/Reuters

Констанстин Котляр, отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр, заявил, что рукопожатие дочери с россиянкой Владой Минчевой было ошибкой. Его слова передает сайт Федерации тенниса Украины.

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях. Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России.

Безусловно, это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Она искренняя патриотка Украины, всегда была такой, есть и останется в будущем», – заявил отец спортсменки.

Встреча между соперницами на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее в Госдуме заявили, что Елизавету Котляр загнобят за рукопожатие с россиянкой.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами