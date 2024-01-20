Российского бойца ММА ранили на СВО

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик получил ранение в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец Никита Ворожбитов.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО», — написал Ворожбитов, опубликовав фотографию раненого в руку спортсмена.

Боец прибыл в зону СВО в середине сентября, а через несколько недель подписал бессрочный контракт с Минобороны Российской Федерации. Также он признался, что в зоне СВО у него появилось много товарищей.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе 2023 года он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. При этом служба в зоне СВО не помешала Дацику 28 октября провести бой с представителем Белоруссии Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок завершился поражением Дацика во втором раунде техническим нокаутом.

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