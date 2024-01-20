В Госдуме считают, что украинскую теннисистку загнобят за рукопожатие с россиянкой

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинская теннисистка Елизавета Котляр проявила личную смелость, пожав руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Своим мнением она поделилась с ТАСС.

«Скорее всего, девчонку за это загнобят на родине. Порадуемся за этот поступок. Слава богу, есть кто-то, кто считает это нормальным. Видимо, они могут быть знакомы, возможно, тренировались вместе. Бывает же такое, что дружили, общались, а потом страна приказала не жать руки.

Международным федерациям и МОК придется пересмотреть момент с рукопожатиями. Оно было обязательным во многих видах спорта, но, видимо, придется пересмотреть. Этот поступок — личная смелость теннисистки, однако мы помним, чем такое заканчивается на ее родине», — заявила Журова.

Встреча между соперницами завершилась в пользу россиянки со счетом 6:2, 6:4. После второго сета девушки у сетки обменялись рукопожатиями.

Украинские и российские спортсменки уже длительное время не обмениваются рукопожатиями. В качестве альтернативного варианта девушки обменивались ударом ракетками.

16-летняя Минчева занимает 21-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF). В ее активе шесть побед на турнирах под эгидой организации. Это ее первое выступление на юниорском Australian Open.

Ранее российские теннисистки снялись с Australian Open.