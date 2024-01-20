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Хоккеист «Спартака» Ковальчук рассказал о жизни после 40 лет

Хоккеист «Спартака» Ковальчук: каждый день стараюсь проводить с удовольствием

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что старается каждый день получать удовольствие. Его слова передает Legalbet.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием. Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное — мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», — сказал Ковальчук.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. В текущем сезоне он провел девять матчей, оформив 3+1.

Красно-белые, набрав 69 очков, занимают четвертое место в Западной конференции. Лидером остается «Локомотив», у которого 74 очка.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее стала известна зарплата вратаря «Спартака».

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