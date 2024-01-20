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Российский теннисист уверенно расправился с соперником на Australian Open

Медведев обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/8 финала Australian Open

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Tracey Nearmy/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в трех сетах обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 54 минуты. Россиянин восемь раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7.

В следующем круге российский теннисист сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) — Нуну Боргес (Португалия).

На турнире, помимо Медведева, осталось двое россиян. В 1/8 финала Карен Хачанов сыграет с итальянцем Янником Синнером, а Андрей Рублев — с австралийцем Алексом де Минором. Встречи пройдут 21 января.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее сообщалось, что российская и украинская теннисистки впервые за несколько месяцев обменялись рукопожатиями.

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