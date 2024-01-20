В Испании назвали причину, по которой Абаскаль может вернуться в «Кадис»

Журналист Исабело Бехарано рассказал о дружеских отношениях между президентом «Кадиса» и потенциальным наставником команды, ныне тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Чемпионат».

«О возможном назначении Абаскаля информации мало, но он может быть одним из кандидатов. Гильермо сам из здешних мест и в 2019 году работал в «Кадисе» помощником. За это время у него установились очень хорошие отношения с президентом. Президент «Кадиса» — друг Абаскаля и вполне может позвать его. Хотя в Испании до сих пор Абаскаль малоизвестен», — сказал Бехарано.

О возможном приходе Абаскаля в «Кадис» ранее сообщил журналист Анхель Гарсии Альварес.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Абаскаля призвали уйти из «Спартака» и возглавить красноярский «Енисей».