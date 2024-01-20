Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семин оправдался за слова об интеллекте капитана «Локомотива» Баринова

Семин о словах про Баринова: не говорил про интеллект — разговор был про технику

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин объяснил появление в СМИ его слов о низком футбольном интеллекте капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Его слова передает Sport24.

«Я не говорил про интеллект — разговор был про технику Баринова. Но обсуждать это публично не буду», — сказал Семин.

Комментатор Геннадий Орлов ранее признался, что в приватном разговоре Семин заявил о недостатке футбольного интеллекта у Баринова.

Баринов является воспитанником «железнодорожников». За основную команду он дебютировал в 2015 году. Всего на счету полузащитника более 150 матчей за «Локомотив». Он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись одним забитым мячом.

С 2019 года он вызывается в сборную России. В 2021 году в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 против Кипра (2:0) был капитаном сборной. В его активе 17 матчей в составе национальной команды.

Ранее бывший тренер «Зенита» заявил, что карьеру Кокорина испортила не тюрьма.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами