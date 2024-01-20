Семин оправдался за слова об интеллекте капитана «Локомотива» Баринова

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин объяснил появление в СМИ его слов о низком футбольном интеллекте капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Его слова передает Sport24.

«Я не говорил про интеллект — разговор был про технику Баринова. Но обсуждать это публично не буду», — сказал Семин.

Комментатор Геннадий Орлов ранее признался, что в приватном разговоре Семин заявил о недостатке футбольного интеллекта у Баринова.

Баринов является воспитанником «железнодорожников». За основную команду он дебютировал в 2015 году. Всего на счету полузащитника более 150 матчей за «Локомотив». Он стал чемпионом России в сезоне-2017/18. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 16 матчей, отметившись одним забитым мячом.

С 2019 года он вызывается в сборную России. В 2021 году в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 против Кипра (2:0) был капитаном сборной. В его активе 17 матчей в составе национальной команды.

Ранее бывший тренер «Зенита» заявил, что карьеру Кокорина испортила не тюрьма.