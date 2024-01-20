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Стало известно, что нужно Медведеву для победы над Оже-Альяссимом

Экс-теннисист Ольховский: Медведеву нужно делать меньше невынужденных ошибок

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Eloisa Lopez/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, выигравший во время карьеры два турнира АТР в одиночном разряде, бывший шестой ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии в парном, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде между Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, объяснив, что россиянину нужно сократить количество невынужденных ошибок для победы.

«Оже-Альяссим возвращается, прямо скажем. Два матча выиграл, уже почувствовал какую-то уверенность. Игроком он год назад был достаточно опасным. В прошлом году – ничего такого. А сейчас по тем двум матчам, которые выиграл, он может показать хороший теннис. Поэтому Дане надо концентрироваться, подавать более уверенно и не делать невынужденных ошибок, которые он обычно делает», — считает Ольховский.

Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим встречались дважды. В обоих случаях победа оставалась за россиянином. В их единственном матче на Australian Open Медведев одержал одну из трех своих побед в карьере в пяти партиях, когда уступал по ходу матча со счетом 0-2.

Ранее Анна Калинская вышла в четвертый круг Australian Open.

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