Роналду рассказал, когда закончит карьеру

Полузащитник саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду на премии Globe Soccer Awards признался, что скоро уже завершит свою профессиональную карьеру.

«Я живу сегодняшним днем, моментом. Сейчас момент хороший, я хорошо себя чувствую и все еще способен забивать голы, помогать своей команде, помогать своей сборной. Так что я буду продолжать играть.

Я не знаю, в какой момент закончу, если честно. Конечно, это произойдет скоро. Лет через десять. Шучу», — сказал Роналду.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году. Всего в его активе более 200 матчей за национальную команду.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

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