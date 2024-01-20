Мбаппе вспомнил о России

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что чемпионат мира в России он осознавал хуже, чем турнир четырьмя годами позднее. Об этом он заявил RMC Sport.

«Это может показаться непонятным, но на меня это не сильно повлияло, я был слишком молод. Я был рад победе, но я не осознавал, что именно я выиграл. В тот день я быстро вернулся домой и не праздновал как сумасшедший.

На ЧМ-2022 я гораздо лучше осознавал, что значит чемпионат мира, чем в 2018-м. ЧМ-2018 был моим первым, мы сразу его выиграли, особых эмоций это у меня не вызвало. В 2022 году эмоций было намного больше», — сказал Мбаппе.

В составе сборной Франции Мбаппе на чемпионате мира 2018 года стал обладателем золотых медалей. В финале французы обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2. Мбаппе был автором одного из голов.

На турнире 2022 года сборная Франции в финале уступила аргентинцам в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 3:3. Мбаппе забил все три мяча своей команды (два — с пенальти).

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