Блинкова проиграла в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг Australian Open, проиграв итальянке Ясмине Паолини.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась со счетом 7:6 (6:1), 6:4. Россиянка сделала один эйс, совершила одну двойную ошибку, реализовала три брейк-пойнта из шести.

В четвертом раунде Паолини сыграет с россиянкой Анной Калинской. Игра пройдет 22 января. Время начала матча определится позже.

В матче второго круга Блинкова обыграла казахстанскую теннисистку Анну Рыбакину в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6, при этом счет на тай-брейке составил 22:20 в пользу россиянки — этот тай-брейк оказался самым длинным за всю историю турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Действующей победительницей Australian Open является Арина Соболенко из Белоруссии, которая в финале обыграла Рыбакину.

Ранее Калинская вышла в четвертый круг Australian Open.