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Тарпищев рассказал, за счет чего Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Тарпищев о теннисистке Андреевой: для себя она играет не очень чисто

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Мирры Андреевой над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open, отметив, что россиянка физически переиграла соперницу к концу матча, передает ТАСС.

«Андреева молодец, что не пошла у нее на поводу, а продолжила играть в свой теннис. Для себя она играет не очень чисто, но в целом нормально», — сказал Тарпищев.

В матче 1/6 финала Australian Open — 2024 Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

В следующем круге Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча пройдет 21 января. Время начала игры пока неизвестно. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко.

Ранее Андреева назвала свой самый любимый матч.

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