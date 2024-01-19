Загитова сфотографировалась с Козловским и Галлямовым

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками рядом с Дмитрием Козловским и Александром Галлямовым.

«Завтра начинается чемпионат России по прыжкам, а я не могу решить в какую команду я хочу больше! А к кому пошли бы вы?» — написала спортсменка.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

Прыжковый турнир проходит с 19 по 21 января 2024 года на московской «ЦСКА Арене». Действующим победителем соревнований является чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева, которая пропускает текущий старт из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Арсений Федотов стал победителем квалификации чемпионата России по прыжкам.