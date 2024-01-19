Дзюба заявил, что не всем дуракам нужно знать, что они дураки

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что в данный момент получает удовольствие от жизни.

По его словам, мнения завистников о том, что он делает, перестали его волновать уже очень давно.

«Я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что нравится, то, чего я хочу. А то, что где-то что-то в интернете происходит — мне все равно. Это же происходит на протяжении всей моей карьеры. Что-то говорить и как-то объясняться я не вижу смысла... Не каждому дураку нужно знать, что он дурак», — заявил футболист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позднее игрок и клуб продлили соглашение по схеме «1+1». В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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