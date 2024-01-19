Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дзюба заявил, что не всем дуракам нужно знать, что они дураки

Дзюба: не каждому дураку нужно знать, что он дурак

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что в данный момент получает удовольствие от жизни.

По его словам, мнения завистников о том, что он делает, перестали его волновать уже очень давно.

«Я просто кайфую от своей жизни. Живу, делаю то, что нравится, то, чего я хочу. А то, что где-то что-то в интернете происходит — мне все равно. Это же происходит на протяжении всей моей карьеры. Что-то говорить и как-то объясняться я не вижу смысла... Не каждому дураку нужно знать, что он дурак», — заявил футболист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позднее игрок и клуб продлили соглашение по схеме «1+1». В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее стал известен новый тренер возрожденной команды «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами