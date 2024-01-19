Стало известно, в какое время Медведеву удобнее играть на Australian Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о состоянии Даниила Медведева после матча второго круга Australian Open, в котором победил финна Эмила Руусувуори в пяти сетах. Игра завершилась в 3:40 утра по австралийскому времени.

«Пройдя такой матч, ты получаешь определенную уверенность. Если восстановился физически, то достаточно уверенно себя будет чувствовать Даниил. Если это будет дневная сессия после ночной, это уже другие ощущения, потому что и мяч иначе летит. Температурный режим днем и ночью абсолютно разный, особенно в Австралии летом. Здесь будет иметь громадное значение, когда будет игра. Если будет вечерний матч – это будет намного легче для Даниила, чем дневной. Насколько подача будет работать, опять же. Вечером мяч летит не так быстро, как днем, поэтому подача, может быть, и днем лучше, но там солнышко. Здесь столько моментов, которые может почувствовать только сам Даниил, потому что нам со стороны видно только внешнее состояние, а внутреннее мы не чувствуем. Допустим, подброс: мешает тебе солнце или нет? Кому-то оно не мешает, кому-то мешает. Очень много нюансов, которые могут повлиять на игру. В любом случае, считаю, что Медведев молодчина и вытащил очень хороший матч. Надеюсь, что в следующем будет более уверенно играть с самого начала», — считает Ольховский.

Встреча Медведева в третьем круге с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом назначена на вечернее время и снова пройдет последним запуском.

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