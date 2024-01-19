Теннисистка Андреева назвала свой самый любимый матч

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы в 1/16 финала Australian Open — 2024 над француженкой Диан Парри в 1/16 финала Australian Open заявила, что в свободное время любит пересматривать архивные матчи.

«Я смотрю много матчей, в номере смотрю за вечерней сессией игр. Когда я не на турнире, а в межсезонье, например, то могу посмотреть какие-либо старые матчи. Мой любимый финал — это игра между Надалем и Федерером на Australian Open — 2017. Мне нравится смотреть какие-нибудь старые игры, если можно сказать «старые», — заявила спортсменка.

В матче 1/6 финала Australian Open — 2024 Андреева взяла верх над Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6. На турнире помимо Андреевой остались россиянки: Анна Блинкова, Анна Калинская и Мария Тимофеева.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает 47-е место. Россиянка дебютировала на взрослом уровне в мае 2022 года.

Ранее Надежда Петрова заявила, что Мирра Андреева умеет контролировать эмоции.