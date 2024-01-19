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Дзюба двумя словами описал себя

Дзюба заявил, что считает себя уверенным и самодостаточным человеком

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью «Матч ТВ» заявил, что старается не обращать внимания на хейтеров.

По его словам, лично ему в лицо никто никогда не говорил обидные вещи.

«Я уверен в себе, самодостаточен. А если есть люди, которым важно жить моей жизнью, пусть этим занимаются. Часто от знакомых слышу истории, когда кто-то открывает рот и что-то обо мне говорит. Но все это прекращается, когда я сталкиваюсь с людьми. В лицо мне всегда улыбаются, заигрывают и здороваются», — заявил футболист.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позднее игрок и клуб продлили соглашение по схеме «1+1». В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» двумя словами объяснил, почему приехал работать в Россию.

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