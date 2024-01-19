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Новый спортдир «Спартака» двумя словами объяснил, почему приехал работать в Россию

Спортдир «Спартака» Амарал заявил, что не смог отказаться от работы в России

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fcsm_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал в интервью клубной пресс-службе заявил, что быстро принял решение о том, чтобы работать в России.

По его словам, от подобных предложений не отказываются.

«Спартак» — это самый популярный клуб в России. Невозможно отказаться от такого предложения. Множество болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой. Мы должны оставаться семьей — не только, когда побеждаем, но и в минуты поражений», — заявил Амарал.

Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В португальском клубе он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

Ранее стало известно, какой контракт «Спартак» предложил капитану Георгию Джикии.

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