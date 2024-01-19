Стало известно, какой контракт «Спартак» предложил Джикии

Руководство московского «Спартака» предложило капитану Георгию Джикии контракт на сумму €1,5 млн в год. Об этом сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в клубе готовы продлить сотрудничество с 30-летним защитником, чей контракт истекает этим летом, однако не готово повторять те условия, которые есть у футболиста в нынешнем трудовом договоре.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

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