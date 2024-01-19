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Радимов назвал самых устойчивых к выпивке спортсменов

Радимов заявил, что невозможно перепить хоккеистов

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в интервью на шоу «Это футбол, брат» заявил, что наиболее устойчивыми к алкоголю являются хоккеисты.

«Хоккейщиков перепить трудно? Да это невозможно! Это точно!» — заявил Радимов.

Радимов является воспитанником петербургской академии «Смена». Профессиональную карьеру он начал в столичном ЦСКА, где провел в команде четыре года (с 1992 по 1996), после чего отправился в Испанию, где выступал за «Сарагосу». Завершил профессиональную карьеру игрок в «Зените» в 2008 году.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице. В минувшем туре подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли «Пари Нижний Новгород» 1:0. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируется резкое сокращение футболистов.

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