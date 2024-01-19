В «Спартаке» планируется резкое сокращение футболистов

Новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал в интервью клубной пресс-службе заявил о необходимости снижения количества футболистов в первой команде.

По его мнению, на данный момент игроков в основном составе слишком много.

«Нам надо сократить число футболистов в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и при этом иметь в составе 27 человек, не оставляя места той самой молодежи. Для этого нам необходимо освободить некоторые позиции. На мой взгляд, оптимально в составе иметь 24-25 игроков», — заявил Амарал.

Последним местом работы португальского специалиста была лиссабонская «Бенфика». Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. В португальском клубе он трудился в должности скаута.

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав за 18 туров 30 очков. «Спартак» на восемь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» и на шесть — от чемпиона страны петербургского «Зенита».

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