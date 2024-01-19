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Дзюба назвал условие, при котором перестанет бойкотировать журналистов

Дзюба: вокруг футбола желтуха и хайп, не считаю правильным в этом участвовать

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что готов общаться с журналистами, которые работают «без грязи». Его слова передает «Матч ТВ».

«Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе… Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия», — сказал Дзюба.

В этом сезоне Дзюба перестал общаться с журналистами в микст-зоне после скандала с работником одного из СМИ.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее игрок «Локомотива» предложил Дзюбе побороться в октагоне.

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