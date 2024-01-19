Быстров пошутил над «Спартаком» из-за позднего выхода из отпуска

Бывший игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров назвал «великими» игроков красно-белых, которые только вышли из отпуска. Его слова передает «Матч ТВ».

«Великим не надо тренироваться. Одни на первом месте, а другие просто живут прошлым. Все! Если ты не набегаешь нужный километраж на сборе… Вы понимаете, что это неделя? На самом деле это важно! Я не сомневаюсь, что в «Краснодаре» уже недели две тренируются молодые, а все великие подъехали попозже. У «Спартака», видимо, все великие», — сказал Быстров.

19 января красно-белые выйдут из отпуска и начнут проходить медицинское обследование. После этого они отправятся на сборы в ОАЭ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

После паузы «Спартак» сыграет в гостях с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил своего игрока нескольким клубам РПЛ.