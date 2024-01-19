Игрок «Локомотива» предложил Дзюбе побороться в октагоне

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что был бы не против спарринга с партнером по команде Артемом Дзюбой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Только я бы не хотел, чтобы журналисты связывали эту историю с нашей конкуренцией в атаке «Локомотива». У нас с Артемом отношения прекрасные, все четко. Но в шутку у нас действительно как‑то был разговор, мол, давай поборемся. Артем согласился, до этого они уже с Костей Марадишвили спарринговали чуть‑чуть, если не ошибаюсь. Так что если найдем октагон или просто маты, обязательно как‑нибудь выйдем, повеселимся», — сказал Сулейманов.

18 января «Локомотив» показал шуточный поединок между Дзюбой и Сулеймановым.

Сулейманов выступает за «Локомотив» на правах аренды до конца сезона-2023/24. Он провел за москвичей 11 игр (2+1). В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее были названы проблемы Дзюбы, которые помешали ему заиграть в Турции.