Бывший теннисист рассказал о давлении на Рублева из-за поражений в четвертьфиналах

Знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский, доходивший до полуфинала Australian Open в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не верит в особое давление, которое создает на Андрея Рублева тот факт, что он никак не может пройти четвертьфинальную стадию на турнирах Большого шлема.

«Для меня совершенно неочевидно, что на Андрея давит тот факт, что он может проиграть десятый раз в четвертьфиналах. Мне кажется, не будет такого давления. Не соглашусь, что Синнер – не Медведев и не Джокович. Янник сейчас, считаю, один из сильнейших. И концовка прошлого сезона это показала. Если они встретятся, будет просто хороший матч. Я бы пожелал Андрею сначала добраться до этой стадии, а потом пройти дальше», — считает Ольховский.

Рублев девять раз доходил до четвертьфиналов на «шлемах» в мужском одиночном разряде, но проиграл все такие матчи, включая два поединка на Открытом чемпионате Австралии (в 2021 и 2023 годах). В данный момент россиянин вышел в третий круг на первом мейджоре сезона. Потенциальным соперником по четвертьфиналу для него являются итальянец Янник Синнер или соотечественник Карен Хачанов, уже пробившиеся в 1/8.

Ранее была названа причина, из-за которой Медведев смог отыграться с 0:2 по сетам в матче AO.