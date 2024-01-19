Хачанов вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв в третьем раунде турнира представителя Чехии Томаша Махача.

Встреча длилась 3 часа 24 минуты и завершилась в четырех сетах с результатом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5).

В четвертом раунде Australian Open российский теннисист встретится с четвертой ракеткой мира, представителем Италии Янником Синнером.

Хачанов в 2023 году дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступил представителю Греции Стефаносу Циципасу. Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр — 2020.

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, который в прошлом году в финале турнира одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом и в десятый раз выиграл этот турнир.

Матчи основных сеток Открытого чемпионата Австралии — 2024 проходят с 14 по 28 января. Соревнование открывает сезон турниров серии Большого шлема в рамках календарного года.

Ранее была названа причина, из-за которой Медведев смог отыграться с 0:2 по сетам в матче AO.