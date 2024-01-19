«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на €400 млн

Парижский «ПСЖ» предложил французскому нападающему команды Килиану Мбаппе новый контракт с общей суммой на €400 млн на четыре года. Об этом сообщил Стефан Ги, комментатор RMC Sport и ведущий передачи After Foot.

«Я могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то «ПСЖ» вне конкуренции. «ПСЖ» предложил 400 млн евро за четыре года. Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 млн евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И «ПСЖ» готов предложить ему 100 млн в качестве зарплаты», — заявил он.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 26 мячей и отдал три голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане занимают первое место, имея в активе 43 очка.

Ранее Мбаппе рассказал о психологическом давлении, которое на него оказывается.