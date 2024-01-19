Экс-теннисистка заявила, что у нее не сложилось лучшего впечатления об игре Медведева

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева, говоря о тяжелой победе российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Финляндии Эмилем Руусувуори во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), отметила, что третью ракетку мира дальше ждет сложная сетка. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Матч был трудным, но Даниил его вытащил, как обычно делают высококлассные теннисисты. Но лучшего впечатления от игры Даниила у меня нет, потому что она была не всегда ровной. Главное, что он выиграл. Мы очень за него болеем, нам всегда обидно, когда он проигрывает», — заявила Дмитриева.

Медведев обыграл Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0:2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. В третьем круге он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

На турнире помимо Медведева осталось двое россиян. Это Карен Хачанов и Андрей Рублев.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет еще один россиянин — Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее бывший теннисист раскритиковал организаторов Australian Open.