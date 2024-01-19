Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин заявил, что перешедший в ЦСКА игрок «не очень» поступил с «Зенитом»

Экс-игрок Булыкин заявил об обиде «Зенита» на Кругового из-за контракта с ЦСКА

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что московский ЦСКА должен был подписать контракт с защитником «Зенита» Даниилом Круговым таким образом, чтобы тот перешел в команду уже в зимнее трансферное окно за определенную сумму. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Понимаю, так, что «Зенит» обиделся на Кругового, потому что он контракт не подписал и еще бесплатно уходит. Здесь они могут делать хоть индивидуальные тренировки два раза в день или наоборот. Поэтому это невыгодная ситуация для футболиста и ЦСКА, но так как он не очень хорошо поступил с «Зенитом», команда с игроком будет поступать так же», — заявил Булыкин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник перейдет в московский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно, а вот оставшуюся часть сезона он должен провести в петербургском клубе. «Зенит» после подписания этого соглашения перевел Кругового во вторую команду.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами