Булыкин заявил, что перешедший в ЦСКА игрок «не очень» поступил с «Зенитом»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что московский ЦСКА должен был подписать контракт с защитником «Зенита» Даниилом Круговым таким образом, чтобы тот перешел в команду уже в зимнее трансферное окно за определенную сумму. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Понимаю, так, что «Зенит» обиделся на Кругового, потому что он контракт не подписал и еще бесплатно уходит. Здесь они могут делать хоть индивидуальные тренировки два раза в день или наоборот. Поэтому это невыгодная ситуация для футболиста и ЦСКА, но так как он не очень хорошо поступил с «Зенитом», команда с игроком будет поступать так же», — заявил Булыкин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник перейдет в московский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно, а вот оставшуюся часть сезона он должен провести в петербургском клубе. «Зенит» после подписания этого соглашения перевел Кругового во вторую команду.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА.