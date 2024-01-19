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Фанаты «Атлетико» оскорбили лидера «Реала», назвав его обезьяной

Фанаты «Атлетико» кричали игроку «Реала» Винисиусу, что он — обезьяна

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Болельщики мадридского «Атлетико» перед матчем 1/8 финала Кубка Испании с другим столичным клубом — «Реалом» — выкрикивали расистские оскорбления в адрес одного из лидера «сливочных» — бразильца Винисиуса Жуниора. Об этом сообщил журналист The Athletic Гильермо Раи на своей странице в социальной сети X.

Он написал, что фанаты скандировали «Винисиус, ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».

В сезоне-2022/23 Винисиус также стал жертвой расистских оскорблений. Во время 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» фанат называл Винисиуса обезьяной. Арбитры этого не слышали, но после появилось видео, с помощью которого была установлена личность болельщика. Через несколько дней он был арестован. Оскорбивший футболиста 21-летний студент в ходе своей речи извинился перед бразильцем.

В сентябре 2022 года фанаты «Атлетико» также выкрикивали расистские лозунги в адрес Винисиуса у своего стадиона.

Поединок «Атлетико» и «Реала» идет в минуты написания новости, футболисты отправились на перерыв. Счет равный — 1:1.

Ранее Роналду похвастался новой машиной за почти полмиллиона долларов.

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