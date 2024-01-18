Бывший теннисист раскритиковал организаторов Australian Open

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал тот факт, что матч второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и финном Эмилом Руусувуори закончился почти в четыре часа утра по местному времени, раскритиковав организаторов за такой подход к подготовке расписания.

«На мой взгляд, это даже не безобразие… Просто не понимаю, для чего это нужно? Допустим, они начинают в восемь вечера. Сначала женский матч, потом мужской еще. Если хотя бы один из этих двух затянется, особенно мужской на пять сетов, то третий матч будет доигрываться под утро. И все это знают прекрасно, и все равно так продолжается из года в год. Меня это больше всего удивляет, понять этого не могу», — подчеркнул Ольховский.

Медведев обыграл Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0-2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. В третьем круге он встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее стало известно, когда Медведев сможет заснуть после матча с Руусувуори.