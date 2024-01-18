Роналду похвастался новой машиной за почти полмиллиона долларов

38-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих социальных сетях опубликовал фото рядом с новой машиной. Футболист в костюме Gucci позирует на фоне Ferrari Purosangue. Автомобиль поступил в продажу ограниченным тиражом в 2022-м. Его стоимость начинается примерно с $400 тыс.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

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