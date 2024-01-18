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Стало известно, когда Медведев сможет заснуть после матча с Руусувуори

Экс-теннисист Ольховский: после такого матча, как у Медведева, не заснешь

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Знаменитый в прошлом теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, что Даниил Медведев сможет заснуть не раньше чем через три часа после победы над финном Эмилом Руусувуори в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0.

«Успеет восстановиться или не успеет… По физике – да, наверное, успеет. По тому, как передернули матч, закончив практически в четыре утра. Это очередной вопрос в сторону организаторов на очередном турнире. Ну очень сложно. На утро это как переносить? Ты уже в любом случае в игре, ты не заснешь после такого матча. Это ж не просто так. Ты должен заминку какую-то сделать, массаж, восстановление. Потом ты в возбужденном состоянии, перекусить, потом заснуть. Это минимум три-четыре часа после матча. Приехать в гостиницу еще надо. Это тебя выбивает. Бессонная ночи, ты практически сутки на ногах, затем ты спишь до второй половины. Дальше ты что, потренируешься и опять спать?» — считает Ольховский.

Встреча Медведева с Руусувуори началась на центральном корте третьим запуском после двух долгих поединков, продолжалась четыре с половиной часа и закончилась в четвертом часу утра по австралийскому времени.

Ранее стало известно, когда Рублев встретится с самым сложным соперником на Australian Open.

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