Бывший теннисист объяснил, почему Медведев смог переломить матч с Руусвуори

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о победе Даниила Медведева в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису над финном Эмилом Руусувуори в пяти сетах за четыре с половиной часа, отметив, что россиянин смог собраться по ходу матча.

«Матч был на самом деле очень непростой. В первых двух сетах Даня, конечно, навалил очень много ошибок, невынужденных ошибок. Руусувуори играл достаточно быстро, но Даня обычно в таких ситуациях, наверное, играет более цепко. Но затем нужно отдать должное Медведеву – собрался, молодец! Третий, четвертый и, конечно же, пятый сеты. В пятом совсем вынес. В четвертом сете было где-то близко, но все-таки явных шансов у финна не было. Конечно молодчина, победа очень ценная», — считает Ольховский.

Даниил Медведев проиграл Руусувуори две первые партии, но затем смог выиграть три подряд, закрыв последнюю «баранкой» — 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. В третьем круге россиянин встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

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