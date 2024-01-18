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Россиянка Блинкова заявила, что до конца жизни запомнит победу над Рыбакиной на АО

Блинкова о победе над Рыбакиной: этот матч я запомню до конца жизни

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JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова призналась, что испытала судороги во время матча второго круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

«Я просто старалась не терять концентрацию, пыталась играть активно, в какой-то момент у меня уже начались судороги. Я пыталась быть настолько сильной, насколько могу. В какой-то момент я себе сказала, что мне просто нужно это сделать. Я просто старалась контролировать технику и наращивать свою агрессию, по итогу это сработало. Этот матч я запомню до конца жизни, пока что это лучший день в моей жизни», — сказала Блинкова после матча.

Блинкова победила Рыбакину со счетом 6:4, 4:6, 7:6. Девушки установили рекорд турниров «Большого шлема»: 42 розыгрыша длился их тай-брейк.

В следующем круге россиянка встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA Блинкова занимает 57-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка отказалась протягивать руку экс-россиянке на Australian Open.

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