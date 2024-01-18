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Абаскаля призвали уйти из «Спартака» и возглавить «Енисей»

Мостовой об Абаскале: все потом им лижут одно место, а россиян критикуют

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль мог бы возглавит «Енисей» ради получения опыта. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«С «Енисеем» не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: «Хотим поговорить». Мы так и не поговорили. «Енисей» — несерьезный уровень. Серьезный, но пускай Абаскаль туда едет. Он же приехал в Россию учиться, вот пусть в ФНЛ учится, опыта набирается. Им же вечно чего‑то не хватает. Сюда приезжают, получают бешеные деньги и после говорят про опыт. И все потом им лижут одно место, а нас критикуют», — сказал Мостовой.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Тихонов заявил, что не планирует работать в «Спартаке».

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