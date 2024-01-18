Призер Олимпиады: ожидаю от Туктамышевой четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по прыжкам. 27-летняя фигуристка приостановила карьеру и до настоящего момента не принимала участия в соревнованиях сезона-2023/24.

«Выступить на прыжковом турнире, конечно, проще, чем откатать целиком короткую программу и уж тем более произвольную. Думаю, что, выступая в шоу, Лиза поддерживала оптимальную прыжковую форму. Наверное, мы увидим на турнире тройной аксель, и я надеюсь, что четверной тулуп. Лиза уже показывала этот прыжок в соцсетях, и теперь я надеюсь увидеть его вживую», — сказал Энберт.

Чемпионат России по прыжкам состоится в Москве на «ЦСКА Арене» с 19 по 21 января. В первый день состоится квалификация, во второй — личный турнир одиночников и пар, а в третий — командные соревнования.

Фигуристы, которые пробьются в личный турнир и примут в нем участие, будут обязаны принять участие и в командном.

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