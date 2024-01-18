Стало известно, когда Рублев встретится с самым сложным соперником на Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась впечатлениями от игры Андрея Рублева на старте Australian Open. Россиянин с трудом обыграл в первом круге бразильца Тиагу Сейбот Уайлда в пяти сетах со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6.

«Безусловно, меня удивил матч Рублева в первом круге, — сказала Пивоварова. — Я совершенно не знаю, кто такой Тиагу Сейбот Уайлд. Возможно, он хороший игрок, но Рублеву он однозначно был по силам. Просто Андрей, наверное, еще не нашел свой ритм на Australian Open и поэтому победил в пяти сетах, выиграв только на решающем тай-брейке.

Надеюсь, что дальнейших сложностей с уверенностью у Андрея не будет, потому что у него неплохая сетка. Он вышел из сеяных на Себастьяна Корду, который еще не находится в той форме, в которой был до травмы, а также на Алекса Де Минора, который тоже Андрею по силам. Дальше по сетке могут встретиться Карен Хачанов и Янник Синнер, и это уже будет борьба за выход в полуфинал — тот барьер, который Рублеву тяжелее всего преодолеть. Именно в четвертьфинале ему встретится максимально серьезный соперник».

Рублев еще ни разу в карьере не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема». В данный момент он пробился в третий круг, где сыграет с Себастьяном Кордой.

Ранее стало известно, что многие теннисистки боятся играть с 16-летней россиянкой Миррой Андреевой.