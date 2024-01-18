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Призер ОИ назвала соперника Медведева Руусувуори непредсказуемым

Теннисистка Петрова призвала Медведева к грамотной тактике против Руусувуори

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова высказалась о матче второго круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Даниилом Медведевым и финном Эмилем Руусувуори. В комментарии «Газете.Ru» она назвала финского теннисиста непредсказуемым.

«Очень непредсказуемый парень, с ним сложно поймать ритм, потому что он сразу пытается взять инициативу, сыграть остро. Так что нужно, чтобы Даня грамотно выстроил тактику, брал свою подачу и пытался за счет хороших приемов подавить соперника, старался сделать брейк хотя бы по разу в каждом сете, чтобы уверенно закрыть матч. Финн — игрок с абсолютно другой тактикой, чем соперник Медведева в первом круге», — сказала Петрова.

В первом круге Медведев обыграл француза Теренса Атмана 5:7, 6:2, 6:4 1:0 Rt, Атман не смог довести матч до конца из-за проблем с ногой. В настоящее время россиянин играет с Руусувуори и проигрывает после первого сета, в котором он уступил 3:6.

Ранее Петрова заявила, что Медведев недооценил Атмана.

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